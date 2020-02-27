新冠肺炎疫情擴散至全球，機上感染率相較其他地方更高，不僅衛福部長陳時中表示坐飛機是高風險的事，前空服員也在節目中說，飛機上有些東西能不碰就不要碰，可減少感染機率。

前空服員Kathy在節目《新聞挖挖哇》中就說，搭機時全程戴口罩、機上餐能不吃就別吃是基本外，還有4樣東西少碰為妙，分別是「座位上的小桌板」、「機上附的報章雜誌」與「枕頭」、「毛毯」。

Kathy說，不論清潔人員有多仔細，難免會有疏漏，座位上的小桌板可以用酒精擦拭，食物若不慎掉到桌子上，就不要吃了。除此之外，飛機上附的報章雜誌閱讀完畢後，最好可以去洗個手。

Kathy繼續說，還有個重點就是飛機上的枕頭，雖然每飛完一次航班，枕套都會換過，但枕心就不一定了，由於枕心內有許多細菌，因此不建議貼臉，能自備小枕頭就自備。此外毛毯也是，儘管有經過消毒，但時間可能不夠揮發。

Kathy補充，現在非常時刻若要搭機，盡量把自己包緊，如穿著長褲長袖，避免皮膚直接接觸到外面空氣或物品，減低感染機率。

(中時電子報)