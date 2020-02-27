東森購物宣布，26日與國防部福利事業管理處簽屬特約商店合作。東森購物秉持企業社會責任，長期致力於關心公益、回饋社會，國軍為捍衛家園盡心盡力，東森購物也積極響應敬軍活動，以回饋國軍官兵為理念，持續作為國軍堅實的後盾，提供嚴選商品，並以實質優惠回饋國軍官兵及軍榮眷屬。

「企業敬軍特約商店」簽約儀式於國防部福利事業管理處舉行，由國防部福利處處長吳俊一上校與東森購物商品事業部部長林汎勳共同出席簽署，即日起至今年12/31止，國軍官兵及軍榮眷屬只要輸入福利證上的企業代碼加入東森企業會員，即可享有優惠價格，當月及次月不限金額消費，最高可獲得600元東森幣，東森購物也將不定期推出專屬嚴選商品，嘉惠國軍官兵及軍榮眷屬。

國防部福利處處長吳俊一表示，近年來國軍各類通路、便利商店崛起，福利處依照官兵需求及新世代消費模式改變，因而推展特約商店，在食、衣、住、行、育、樂各方面，提升全方位服務，並感謝東森購物支持福利處，推出各項嚴選商品，以具體行動展現敬軍熱忱，強調福利處因應消費模式改變，為照顧官兵需求，將持續推展特約商店，提供官兵全方位服務與福利。

(工商 )