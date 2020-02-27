2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日盛大舉行，會場正緊鑼密鼓布展中。（南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

2020台灣國際蘭展將於3月7日至16日盛大舉行，會場正緊鑼密鼓布展中。（南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

去年曾吸引逾21萬人與會參觀的台灣國際蘭展，今年遇上新冠肺炎疫情蔓延，是否會如期舉辦備受討論，台南市政府27日特別舉辦蘭展啟動記者會，宣布不受新冠肺炎疫情影響，將加強防疫工作，如期盛大舉行。

台南市農業局副局長李建裕表示，「2020台灣國際蘭展」將於2020年3月7日至3月16日盛大展出，主辦單位採最高防疫規格，展館採負壓通風設計，室內空氣每100秒換氣一次，已做好最完善準備，邀民眾安心逛蘭展，順遊白河看木棉花，關子嶺泡溫泉、東山喝咖啡。

台灣蘭花產銷協會理事長陳澄鐘表示，今年蘭展以「豐饒百年」為主軸，規畫了主題館、競賽館、蘭創館、商洽館、蘭花市集、海外景觀區等6大展區6大主題。

主題館全場以竹子巨木為主架構，搭配蘭花綠植造景，營造出台灣古往今來的風貌與特色。主題館中特別介紹台灣的棒球史、台南本地職棒統一獅，3月7日開園當天下午，統一獅吉祥物萊恩將率領兩名球員至主題館辦簽名會，與粉絲同樂。

競賽館內則展示國內業者所培育的各品種競賽花，也是以往熱愛蘭花民眾駐足最久的展館，今年主辦單位更設置了「百億奇蹟專區」，展現台灣各類蘭花品種、組合盆藝術與堅強的外銷實力。

至於提供蘭花零售業者販賣各項蘭花相關產品的蘭花市集，今年有90個攤位，陳澄鐘說，業者熱情參與，沒有受到疫情影響打退堂鼓。陳澄鐘也說，雖然部分須由香港轉機的參展者很無奈的表示無法與會，但很多歐美、日本參展者表示對台灣防疫有信心，會如期與會。

陳澄鐘表示，2月28日將舉辦了第一屆「與蘭有約」半程馬拉松比賽為蘭展熱身，約有1400多人報名，因為人數不多，又在空曠場地，活動照常舉行，但一定會加強防疫工作，讓參賽者安心。

(中時 )