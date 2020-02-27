在歐洲、中東受新冠肺炎疫情傳染病例增加下，國際原油價再重挫。依據機制，下周國內汽、柴油可望各再下調0.5、0.6元。主力油品95無鉛汽油牌價重探26.5元，會是今年第二度低於27元以下。

下周降價後，會是汽油今年第5度降價。先前汽油曾經4連降，只有本周漲價一次，回升0.6元。整體而言，汽油從去年底到現在，每公升已經跌了2.2元。95無鉛從29.2元，落到現在27元。

今年油價持續走弱，主因是新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，根據美國能源總署IEA報告，全球原油最大進口國大陸，第一季需求量估計就減少百萬桶以上，這讓國際原油跌跌不休。如今歐洲、中東感染病例再增數百例，又讓本周中東指標原油均價(杜拜＋布蘭特)驚嚇到54.36美元，下修3.7％以上。

依據中油浮動油價機制，國內汽油每公升因此有降0.5元、柴油要降0.6元。除95無鉛可望降到26.5元外，92無鉛牌價估下修為25元，超級柴油22.7元。開車族等到下周加滿50公升油箱，一次可省25元左右。

(中時 )