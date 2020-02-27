日本新冠肺炎疫情慘重，但日本政府卻持續老神在在，旅日女星歐陽靖今（27）日無奈在臉書再度表示，明日開始是未婚夫首度在東京開設攝影個展的日子，忍痛取消開幕儀式，但面對日本政府防疫不同調與人民的防疫神邏輯，都讓她生活的揪心。

歐陽靖開始覺得在東京生活變成生存。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖在臉書表示，日本政府跟人民的防疫邏輯讓她相當擔憂，日本朋友甚至問她「上萬個感冒的人到底有什麼好怕的？」、「就是感冒而已到底有什麼好恐慌的？」，讓她捏了一把冷汗，加上日本的中央政府跟地方政府防疫已經開始不同調，她舉例北海道成為疫情最嚴重的地方，因為北海道的知事公開表示，「中央找不到原因我們自己找。」讓她覺得北海道真的很積極在檢驗，反觀像東京、大阪病例超少，讓居住在當地的台灣民眾都相當害怕。

歐陽靖也表示東京不像台灣進入公眾場所已經必須量體溫，甚至是酒精、殺菌液噴灑，大部分餐廳員工也沒配戴口罩。再加上現在是花粉症發作的季節，一堆人拼命咳嗽、打噴嚏、狂揉眼睛，走在路上一點都無法感到安心，讓她覺得﻿「東京生活變『生存』」。

(中時電子報)