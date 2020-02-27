中國大陸外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上，從前幾日的對美「戰狼」變身對韓日「暖男」，他就中國大陸提供日韓兩國抗疫物資一事表示，中方對韓日兩國政府與人民為中國抗擊疫情提供支援和幫助深表感謝，在韓國、日本抗擊疫情的努力中，中國不會缺席。

趙立堅表示，中方一直密切關注韓國、日本國內新冠肺炎疫情發展，對兩國目前面臨的疫情形勢感同身受。當前形勢下，我們願同韓國、日本完善並強化衛生防疫溝通協調應急機制，加強互通疫情資訊，交流防控經驗和技術，並開展診療方案、藥品和疫苗研發等領域合作。此外，中方願與兩國開展聯防聯控，共同強化口岸防控措施，加強檢驗檢疫，減少非必要的跨境旅行。

趙立堅指出，中國疫情防控正處於最吃勁的關鍵時期，但我們願盡己所能，向韓國、日本提供力所能及的幫助。「豈曰無衣，與子同裳」是中、日、韓守望相助、共克時艱的真實寫照。

在大陸將提供防疫物資的問題上，趙立堅答稱，新冠肺炎疫情發生後，日本政府和人民對中方抗擊疫情給予了大力支持幫助，我們對此銘記在心。面對疫情新的發展，中方願在努力抗擊本國疫情的同時，同日方分享資訊和經驗，向日方提供力所能及的支持和幫助。這是中日作為近鄰同舟共濟、守望相助的應有之義。

他說，此前中方已向日方交付了一批檢測試劑盒。經雙方溝通，我們正在準備向日方提供一些其他醫療物資，首批將於今天運抵日本。如果日方有進一步需求，我們將積極考慮。

針對韓國疫情進行防控措施，趙立堅解釋道，疫情是沒有國界的，我們不會忘記，文在寅總統強調「中國的困難就是韓國的困難」，韓國政府和社會各界對中方抗擊疫情給予寶貴幫助和支持。近來韓國疫情加劇，我們感同身受，同樣認為韓國的困難就是中國的困難。據我瞭解，中國一些地方和企業已經或正在準備向韓方，特別是大邱市、廣尚北道等疫情嚴重地區提供援助，目前正在緊急籌備，近日將分批空運到韓國。

(中時電子報)