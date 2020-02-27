口罩供不應求，民眾以口罩套延長口罩壽命，台南市棉被寢具產業協會理事長吳松儒表示，協會最近接獲上萬個訂單，協會成員工廠雖正在趕工製作夏季產品，為了幫助防疫，部分公司仍撥人力接單，已交出3000多個。

棉被寢具產業協會理事長吳松儒也是正億棉廠董事長，他表示，口罩缺貨以來，不少業者詢問協會是否有工廠願意代工製作布口罩套，吳松儒也在協會群組公布訂單數量，有意接單業者完成後交到協會再統一寄出。

建美寢具負責人張祐銘表示，疫情爆發以來，有很多廠商向他們公司訂布口罩套，公司撥出5名人力，自行研發打版，口罩套依布料不同價錢也不同，目前已交出好千個布口罩套。

吳松儒說，現在正值製作夏季涼被、被單、被套、枕頭等季節性產品時期，加上中國大陸疫情大爆發，許多工廠無法開工，廠商緊急把訂單轉到台灣。協會成員工廠除了要製作固定客戶的訂單，也要接這些急單，平均工作量增加兩成，忙得不可開交。

(中時 )