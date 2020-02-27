由谷內伸也、古屋敬多、鍵本輝3人組成的日本人氣團體Lead，以一首〈Night Deluxe〉在台灣打開知名度，他們26日來台展開一連串宣傳活動，第一站即前往電視台錄製綜藝節目《完全娛樂》，進電視台前，古屋敬多看到大批台灣粉絲蹲點追星，開心的扭屁股給粉絲看，展現偶像俏皮的一面。

結束錄影後3人搭車到欣葉台菜創始店用餐，接著回到下榻的君品飯店，進飯店前還繞到附近的便利超商買飲料，有粉絲表示，大夥在追星過程有個不成文規定，就是當偶像進到店家，大家盡量不跟進去打擾，沒想到便利超商的飲料區旁邊剛好就是一片大落地窗，古屋敬多又開心的隔窗跟粉絲們玩比手畫腳。

古屋敬多不停挑飲料給窗外的粉絲「審視」一輪。（讀者提供）

古屋敬多一開始接連選了拿鐵、奶茶跟風味奶茶，向窗外粉絲示意「選這罐ok嗎？」結果通通被打槍，最後他拿了一罐台灣味十足的木瓜牛奶，粉絲們才滿意點頭讓他去結帳，一來一往挑了10分鐘以上；一旁的谷內伸也見狀也湊過來，秀出手中的拿鐵求粉絲認證，而鍵本輝最有主見，拿了一杯咖啡就走向櫃台。

谷內伸也挑選知名品牌拿鐵。（讀者提供）

Lead原預計明要助陣呂思緯（鼓鼓）的戶外演唱會，但因新冠肺炎襲台，戶外活動辦不成，據了解，Lead其實29日在日本本來就有公開活動，因肺炎疫情取消才有空來台挺鼓鼓，沒想到這下台灣的活動也宣布停辦，是否工作日變成寶島自由行，或者提前回日本均未公布消息。

(中時 )