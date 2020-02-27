龍象戰明晚登場！老龍將話當年 森林王子佩服無敵鐵金剛耐打。(影/來自永靖的老園丁 - 魏應充)

20年前讓許多球迷陷入瘋狂的中職龍象大戰，明晚將重現斗六棒球場。味全龍隊創辦人魏應充的粉絲團，今晚貼出老龍將話當年的造勢宣傳影片，龍隊總教練葉君璋和打擊教練張泰山回憶當年盛況，森林王子張泰山還特別解說葉總「無敵鐵金剛」封號的由來，就是因為葉總被球打到好像都沒感覺。

「來自永靖的老園丁- 魏應充」(https://tinyurl.com/wt5wazg) 今晚貼出老龍將話當年的影片，葉君璋及張泰山在影片中回憶當年龍象戰的經典盛況，球迷們進場都是跑帶衝，過程中只要有一個球迷不小心衝到跌倒，後面就會倒一堆人。葉君璋也提到有次對兄弟象，配了不該配的球、結果被打了全壘打，導致龍象局勢逆轉，結果被徐總檢討。

兩位老龍將也在影片中互談當年對彼此的印象，森林王子張泰山說自己若被球打到一定會大叫，但葉總就不一樣，所以被稱為「無敵鐵金剛」，因為他被打到都好像沒感覺。

粉絲團小編在文中透露，龍象戰前夕，葉總與張泰山去探視「修行中」的球隊創辦人魏應充，報告球隊現況與賽前準備，魏應充特別要葉總勉勵球隊「勝不驕、敗不餒」，期望老龍將們能帶領小龍們按照既定目標前進。

(中時電子報)