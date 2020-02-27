北部地區一名20歲男子因不滿乾妹妹被性侵，凌晨約了對方男子出來「談判」，未料對方也落人前來，10多人下車就將「大哥」等人包圍追殺，混戰有名「細漢」小弟被擄上車，帶到山區亂棒揮舞後丟包，幸好被清晨運動的登山人發現，及時送醫差點送命。

警方據報循線找到這名「大哥」，據他說，因為不滿16歲的乾妹妹遭一名台北男子欺騙感情，對方卻撇情投意合，氣得提告性侵，雙方相約27日凌晨在十八羅漢洞談判，他騎車並找來乾弟弟駕車載著5人助陣，沒想到三台黑色馬自達一下車，二話不說，就拿斧頭猛砍，眾人立即鳥獸散。

據指出，發現對方聚集20多人持長刀、球棒，一路飛車追砍，大哥這邊有位「乾弟弟」驚慌中騎車自撞山壁，被拉下車戴上頭套押至山區痛毆後丟包，差點喪命。

警方說，今天一早有晨跑民發現一輛綠色轎車停在一處山崖邊，擋風玻璃碎裂、車窗全破，後方保險桿疑似被追撞爛成一團，引擎蓋還有4處疑似彈孔痕跡，民眾都議論紛紛，有路人驚呼，「擎蓋上兩個彈孔，擋風玻璃上也有！是有多想讓他死啊！」

不過警方否認有多人受傷，只有一個路人被球棒打到「輕傷」，而經查引擎蓋疑似彈孔為利刃尖銳端敲擊插入痕跡，目前已調閱沿路監視器，掌握滋事分子逐一釐清中。

(中時電子報)