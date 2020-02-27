國際奧會(IOC)加拿大籍的資深委員龐德，日前語出驚人稱，若新冠肺炎疫情在5月底前未受控制，東京奧運恐怕得停辦；日本政府、IOC和東奧籌委會隨後紛紛跳出來否認有停辦打算，表示籌備工作仍順利進行。

這項地表規模最大體育賽事是否照常引發全球關注，而隨著疫情在歐洲爆開，許多萬衆注目的大賽已考慮喊卡。

堪稱歐洲橄欖球頂級賽事的「6國橄欖球錦標賽」，3月7日愛爾蘭作東迎戰義大利，在該國衛生部長哈里斯介入後，如今已確定延期。哈里斯指出，由於大規模球迷將從疫區(義大利)移動，比賽本身的公衛風險明確。愛爾蘭橄欖球協會表示，完全遵守指令，會妥善處理延賽後續。

創辦於1883年。1940年改稱為五國錦標賽，2000年再加入義大利，改稱六國錦標賽（最近因贊助原因被稱為國民西敏寺銀行六國賽）。現時參賽國家包括：英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭、威爾斯、法國及義大利，由於這六隊為歐洲最強的國家隊，因此這項比賽的冠軍地位一般被視為等同歐洲冠軍。

英格蘭與義大利足球這歐洲兩強，原定3月27日在英國溫布里球場舉行友誼賽，英格蘭足協已開始討論這場比賽是否照踢，畢竟歐洲足壇已經出現閉門比賽，以降低觀眾健康風險的先例。另外，在6月於歐洲12座城市登場的歐洲國家盃前，如何因應疫情衝擊也在討論之列。

原定3月中旬在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，1月就已經因新冠疫情而延期到明年。至於原定4月19日舉行的2020年F1中國大獎賽，日前已確定延後舉行，但今年F1賽季的前三站，包括澳洲、巴林和越南，分別在3月15、22日，以及4月5日舉行，隨著新冠疫情蔓延，3個主辦國已面臨愈來愈高的取消賽事威脅。

(中時 )