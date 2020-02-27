澳門特區政府新型冠狀病毒感染應變協調中心今天（27日）下午表示，澳門已連續23天沒有新增確診病例，第10例新冠肺炎患者今天已康復出院，這也是確診病例中，首位出院的澳門本地居民。

目前，澳門累計確診的10例新冠肺炎病例中，8例已康復出院，留院的2例均為輕症及沒有發燒。

今天出院的患者是56歲的澳門男性居民，職業為司機，曾於1月25日往返廣州，1月26日開始出現發燒、咳嗽等症狀，其後曾經到過鏡湖醫院和私人醫療機構就診，2月4日到仁伯爵綜合醫院確診為新冠肺炎。經過24天抗病毒和支持治療，該患者從2月16日起糞便病毒核酸檢測陰性，2月23日和25日鼻咽部病毒核酸檢測為陰性，符合出院標準。

考慮到內地有報導稱有患者在出院後可能出現病毒核酸陽性的現象，澳門應變協調中心表示，為降低疾病在澳門社區傳播的風險，澳門衛生局將安排該名澳門居民在重返社區前，先到高頂公共衛生臨床中心接受康復期隔離。

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(旺報 )