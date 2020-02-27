新生代演員謝毅宏主演話題鬼片《女鬼橋》，他為宣傳電影，特地到同門師兄「鬼王」陳為民的直播節目《浪人幫》拜碼頭，向陳請教撞鬼解套法，還喊對方是自己的偶像，自謙：「在鬼王面前說鬼故事，實在班門弄斧。」

謝毅宏在節目上分享一則拍戲目睹的詭異事件，某天在一場夜戲中，謝必須對著一個畫上血跡的假人頭對戲，拍攝過程相當順利，他甚至還拿起人頭上的假髮擺弄，但就在導演喊卡後，恐怖事件隨之上演。當時負責道具的女工作人員踏進片場，一碰觸到假人頭，馬上低頭嘔吐，隨後竟還倒地抽搐，現場所有目擊人員全都看傻眼，所幸片場壓陣法師立即處理，該人員才恢復。

謝毅宏不解發問：「事情發生後，所有人都看著我，明明是我和假人頭對戲，為何卻是工作人員有狀況？」陳為民不加思索給出答案：「因為你是演員，對方知道你在演戲，所以沒事情的啦。」不過話才說完，直播節目機器突然斷訊，只得臨時以手機進行直播，製作人忍不住嘀咕：「節目直播了快兩年，還第一次碰到這種情況，也太詭異。」陳不以為意笑說：「難得有嘉賓來現場，還搞這些飛機。」輕鬆化解現場緊繃氣氛。電影上映中。

(中時 )