孫儷在WeTV陸劇《安家》演出金牌房仲，自曝親自邀請小她19歲的妹妹孫艷演出她少女時代，網友發現妹妹不論是神韻或是吼起來的聲音，都跟孫儷本人有點像，孫儷在微博上說，「當我看到劇本裡需要演房似錦的少女時期，想想還有誰，會比此少女更合適的呢！」網友直呼兩人像到簡直是「複製貼上」。

孫艷飾演少女孫儷。（WeTV提供）

孫艷。（摘自微博）

網友更發現《甄嬛傳》裡的「小玉嬈」也是孫艷的身影，直說她那時還沒長大，挺可愛。據悉，孫儷妹妹在孫儷13歲那年，父母就離婚了，所以孫儷就一直跟著母親生活，也因此很多人不知道原來孫儷還有一個同父異母的親妹妹孫艷！

此外，《安家》有一場孫儷與羅晉跑馬拉松的戲，網友眼尖發現孫儷的背號是女兒小花生日053，羅晉的號碼牌是唐嫣生日126，展現兩人愛家的一面。孫儷自曝這場馬拉松戲來回跑了將近一公里，然後沒有NG，她笑說若NG，她就狠踹，又說下次可以嘗試半馬。她在拍攝前先伸展身體拉筋暖身，展現驚人的柔軟度，有如折手舞般，將手環繞頭折到下巴，驚呆現場工作人員。

孫儷。（WeTV提供）

羅晉背號126是老婆唐嫣的生日。（WeTV提供）

孫儷在《安家》表面雖是金牌房仲，卻面臨媽媽一直借款，一借就是近500萬台幣，劇中曝光她兒時情景，以第一名成績考上縣裡最好高中，卻被家裡逼著打工，供弟弟上學，這悲慘的青春時光，網友直說，這父母也太狠了！她戲裡的長官也告誡她「這次借了，還會有下一次」，要她思考這無底洞的問題。

(中時 )