國銀搶攻基金質借業務，11家銀行向金管會送件申請、7家已核准、5家已在109年陸續上路。金管會銀行局27日指出，目前合庫、上海商銀、玉山、花旗及國泰世華銀行都在今年1月開辦，共有33件案件通過，金額達2.1億元。

金管會在108年4月22日發函給銀行公會，開放銀行在調整相關資訊系統後，可向金管會申請辦理基金自行質借業務，截至109年2月27日止，已有7家銀行核准，包括合庫、玉山、花旗、上海商銀、元大、國泰世華、一銀等，其中業務發展最積極的是上海商銀、國泰世華銀，分別有13件、8件。

過去特定金錢信託「受益權質押」只能「跨行」做，也就是說客戶在A銀行買的基金或債券，須向B銀行質借，不能在A銀行直接辦理，但實務上因為不是自家銀行業務，銀行接受他行基金質借的意願不高，業務量不大，但金管會去年起開放銀行可「自行」做基金質借後，業務量才開始增加。

依規定，國人透過「特定金錢信託」投資國內外有價證券，可辦理質借的主要包括「境內外基金、外國股票及外國債券」等三大項。據了解，已獲准開辦的7家銀行，各家承作條件及範圍不一，例如有銀行只承作基金，不承作外國股票及債券的質借，有些銀行已有成交動撥資金的案件，有些銀行還沒有承作案件。

銀行業者指出，開放基金質借對投資人也有利，投資人若有資金需求時，可將手上的基金向基金銷售銀行做抵押、借款，不僅不用賣在低點，對投資人來說資金運用更為彈性、靈活。銀行局指出，目前還有4家申請審理中，預計未來會再增加更多銀行承辦此業務。

(工商 )