5G飆高速、中華電信27日宣布，透過在防疫隔離區布建5G+Mesh Wi-Fi網路，5G手機極速已測得可達1.4Gbps的新里程碑。

新型冠肺炎疫情爆發以來，中華電信自農曆春節開始，扛起防疫隔離區通信設備建設重責大任，為支援防疫隔離區通信設備建設，第一時間配合施作固網寬頻、Wi-Fi、4G/3G行動網路的建設、行動基地台優化，即時派工處理障礙等品質改善工作，全力動員協助政府防疫，確保疾管及醫療單位通信品質。

中華電信執行副總經理林國豐表示，透過在隔離區週邊布建5G 大頻寬大容量基地台(AAU：Active Antenna Unit)，運用5G黃金頻譜3.5GHz頻段迅速提供隔離區5G涵蓋，以及在隔離區室內布署中華電信家用4x4MIMO Mesh AP啟動Mesh Wi-Fi自組網功能，經過測試，在5G＋Mesh Wi-Fi上網環境下，5G手機極速已可測得1.4Gbps，Wi-Fi上網極速達586Mbps，如同5G極速同樣高效率。

後續中華電信將持續關注疫情發展、防疫需要，適時推出5G遠端視訊，提供遠端醫療服務，在隔離區內架設5G遠端視訊系統，協助醫療人員透由視訊了解檢疫者健康狀況，在人員不接觸情況下，進行診斷、體溫量測讀值等工作，減少接觸風險，提高隔離檢疫成效。

(工商 )