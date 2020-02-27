受到新冠肺炎疫情的影響下，許多企業紛紛取消春酒，各大飯店餐飲業者面臨業績大幅縮水的衝擊。為了提振消費市場信心，台中市觀光旅館公會攜手台中市產業故事館發展協會，雙方共同簽署策略聯盟合作備忘錄（MOU），將聯手推動「城市2日遊」套裝住房專案，在民眾體驗產業故事館的同時，還能安心住宿。

台中市觀光旅館公會與台中市產業故事館發展協會，26日晚聯合舉辦2020春酒晚宴，在台中市觀旅局長林筱淇與經發局長張峰源共同見證下，台中市觀光旅館公會理事長廖國宏與台中市產業故事館發展協會理事長吳德利，共同簽署MOU。

林筱淇與張峰源同時表示，在艱難的防疫期間，樂見民間業者共同攜手，為發展台中市觀光旅遊產業而努力，共同提振觀光旅遊產業信心。

台中福華大飯店董事長、身兼台中市觀光旅館公會理事長廖國宏表示，這波疫情嚴重衝擊到觀光飯店的住房率與餐飲業績。以台中福華大飯店為例，2月份的平均住房率嚴重衰退約5成，目前住房率僅剩2成！

台中觀光飯店業者為了搶救業績、決定主動出擊！因此，擁有14家觀光酒店的台中市觀光旅館公會，將攜手旗下有31家觀光工廠與休閒產業的台中市產業故事館發展協會，雙方共同行銷2日遊包套行程，吸引全台民眾有機會多多到台中旅遊住宿、順遊觀光工廠。

台中市14家觀光飯店業者攜手包括寶熊漁樂碼頭、台灣氣球博物館、台灣味噌釀造文化館、華剛茶業、安妮公主花園、老樹根魔法木工坊、大振豐洋傘、小林煎餅、紙箱王、太陽餅博物館等台中市31家產業故事館，共同提供更多樣化的旅遊配套行程，期能提振台中市觀光休閒產業。

以台中福華大飯店來說，目前鎖定多家客層相近、以親子客層為主的觀光工廠進行體驗活動，住房包套行程預計與氣球博物館、太陽餅博物館、台灣味噌釀造文化館等合作；其他13家觀光飯店業者，也將各自推出結合產業故事館的套裝行程，創造雙贏共榮的觀光商機。

(工商 )