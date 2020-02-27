導演蔡明亮的新作《日子》入圍第70屆柏林影展主競賽單元，柏林時間27日下午全球首映，在上午則率先與全球的媒體見面，蔡明亮帶著兩位男主角李康生、寮國新人演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）亮相，蔡明亮心情興奮，開心地用手比「耶」，而素人亞儂則是緊握雙手，難掩生澀。記者會前，影展搶先播映了《日子》片花，片中李康生在飯店把一只音樂盒交給亞儂，看見了蔡明亮鏡頭底下的生活日常。

《日子》劇組出席柏林記者會。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮新片即將首映，心情十分開心。（汯呄霖電影提供）

談到這個音樂盒背後也有一段故事，當記者問起音樂盒播出的音樂為何選用默劇大師卓別林的歌曲，蔡明亮一聽則馬上回應：「我愛所有老音樂，我覺得卓别林基本上是外星人！他來到這個星球帶給我們禮物！而片中音樂盒的音樂我非常喜歡，這是我第2次用這首歌，第一次用是在作品《黑眼圈》。」該曲為卓别林為電影《舞臺生涯》所寫的歌曲〈永恒〉，經一代歌后李香蘭翻唱為中文歌曲〈心曲〉。

《日子》劇組出席柏林記者會。（汯呄霖電影提供）

蔡明亮回憶說道：「我和製片去年在阿姆斯特丹電影美術館買到這個音樂盒，在現實生活中導演就送給了亞儂。不過在拍攝的時候，又想起了這個東西可以作為電影道具，就把禮物先討回來，由小康（李康生）在片中重新送給亞儂。我想這音樂盒除了給是亞儂的禮物外，也是給每個生活不易的人的一種人生禮物。」

蔡明亮（左起）、李康生、亞儂弘尚希出席柏林影展活動。（汯呄霖電影提供）

《日子》一連4場的放映蔡明亮相當慎重，在前一晚凌晨，冒著接近攝氏零度的低溫，一行人趕到柏林影展主場地的波茨坦廣場劇院為做最後測試。蔡明亮花了近半小時，把重要的鏡頭畫面都看了一遍，實際測試的效果也讓劇組相當滿意，製片王雲霖表示：「在大銀幕上看《日子》的畫面，的確很有感覺，而且聲音的部分，導演從不同角度和位置試聽，也反覆調整不同音量，為觀眾帶來最好的觀影品質。」該場地可容納1000多人，也讓蔡感嘆在臉書寫下：「我們的《日子》終於面世了。」

李康生在電影海報前留下簽名。（汯呄霖電影提供）

有趣的是，《日子》片中有一顆鏡頭是無聲且幾乎無動靜的畫面，仔細看的話，會發現樹影些微晃動，把測試的放映師都嚇醒了，以為放映機器出問題，王雲霖表示：「後來我們提醒他片子本來就這樣，他就趕緊記下，要特別交代放映同事這個片段，不知道的人可能會嚇出一身冷汗。」

記者會上也有記者提出類似問題，問起《日子》的聲音設計，蔡明亮則回應自己喜歡自然的聲音，「我的電影有很多這樣的設計，更多是還原，都是提醒我們生活的真實面貌，而這部電影的聲音也做了特別久。對我來說，這些真實的聲音也好像音樂一樣，表示我們生活的環境其實是有很多美妙的聲音。」

蔡明亮的《日子》不僅是柏林影展主競賽單元唯一華語代表，也是繼《天邊一朵雲》後，睽違15年再有台片入圍，頒獎典禮將在29日揭曉得獎名單。

(中時 )