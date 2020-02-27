李棟旭新綜藝節目《李棟旭想做脫口秀》，最新一期節目邀請韓國人氣歌手BoA寶兒擔任嘉賓，回顧出道20年歷程，她在節目中自曝曾罹患舞台恐懼症，搞砸14歲日本出道的舞台表演，被工作人員酸：「10年後才能舉辦單獨的演唱會！」她形容自己把一切想得太容易，自認還沒準備好，有一陣子只要在舞台表演就自覺少了1年壽命。

「當時我一連在日本出的幾張單曲銷售成績不佳，都被說還會不會有下一張。」在日本發行首張正規專輯《Listen My Heart》時，卻成為寶兒人生的轉捩點，「我那時已經休學，回到首爾準備考試，早上9點接到電話，工作人員告訴我，出大事了！」

寶兒在《李棟旭想做脫口秀》回顧自己出道往事。（friDay影音提供）

原來這張專輯空降了Oricon銷售榜第3名，夯賣了1百萬張，讓日本掀起了寶兒炫風，也進而讓她前往美國出道，接連在韓國、日本、美國出道，也讓她經歷了3次新人時期，更成為K-POP流行的起點。李棟旭問她當第一個開路的人會辛苦嗎？寶兒認為，每一個時代都有那個時代喜愛的元素與時機，自己是那個時代熱愛的元素所以才會成功。《李棟旭想做脫口秀》friDay影音已全套上架。

(中時 )