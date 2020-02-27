全球最大的主權基金──挪威政府全球養老金2019年取得歷史最高規模的回報，年度回報率則為歷史第二高，分別是16920億瑞典克朗（約1802億美元）和19.9%。

該基金的總收益比基準指數的收益高0.23個百分點。其中股權投資回報率為26.0%，上市及未上市房地產投資回報率為10.4%（非上市為6.8%），固定收益投資回報率為7.6%。

受益於全球股票市場強勢上漲及積極進取的心態，挪威政府全球養老基金2019年狠狠賺了16，920億瑞典克朗（約1802億美元），成歷史上最賺錢的一年；基金回報率則達19.9%為年度第二高。而基金整體規模去年底則擴大至10.09兆克朗，高於上一年的8.26兆克朗，這是該基金歷史上單年增加規模最大的一次。基金的管理成本為0.05%，約500億美元。

值得關注的是，該基金投資中國的規模迅速上升。截止2019年底中國股票持倉達3087.38億克朗，占其整個基金股票投資規模的4.3%，2018年同期則為1977.42億克朗，占比為3.6%。同時，該基金還投資了中國債券市場，規模達100億美元。

截至2019年底，該主權基金最大的股權投資分別為蘋果公司、微軟公司和Google母公司Alphabet公司。固定收益投資的大頭則集中在美國國債上，其次是日本和德國政府債券。對該基金業績貢獻最大的三檔股票分別為蘋果公司、微軟公司、和消費品公司雀巢。

阿里巴巴、騰訊則分別占該基金持倉股票投資規模的第8位、第15位。

(旺報 )