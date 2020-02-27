因為南韓大邱新天地教會發生新冠肺炎（COVID-19）超級傳播事件，台灣中央流行疫情指揮中心在20日提升南韓旅遊疫情建議至第一級注意。目前尚有約400人仍聯繫不上。此教會超級傳播事件已成為韓國新冠肺炎疫情核心，在全國近1600起病例中，逾半與該教會信徒有關，據傳新天地教會組織相當龐大且富裕。

早在數年前就有外媒對新天地教會撰寫報導，指出這是一個南韓邪教團體，利用謊言騙取信任。新冠肺炎在新天地教會內傳播開來，始於一名61歲女信徒，也就是韓國第31起病例。這名婦女2月10日出現發燒症狀後，又在韓國第4大城大邱出席至少4場教會禮拜，之後才被確診。

南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透社）

而這名婦女在確診後，還曾二度前往新天地教會參加禮拜，目前當局掌握一同與會的人有1001人，但還有將近400人聯絡不上，成為一種不定時炸彈，政府也擔心，有些信徒為了隱匿疫情，會不承認自己的身分，導致疫情難以掌握。南韓防疫當局也召開記者會說明，第31例病例的大邱婦人可能也是經由人傳人感染，也可能並非第一名在教會中傳播病毒的患者。

新天地教會全名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」，1984年3月14日由現年88歲的李萬熙（Lee Man-hee）所創立。信徒都相信李萬熙是耶穌轉世或耶穌派來的使者，據稱擁有超過12萬名信徒。但因為經常惹出爭議，所以常被譴責為基督教異端、邪教團體。教會網站則自稱是「神在世上獨一無二的國和聖殿」，並發誓「如蠟燭般犧牲我們的肉體」來順從耶穌旨意。

根據紐西蘭媒體《先驅報》在2017年的報導，新天地教會透過洗腦來破壞信徒與家人間的關係，更有學生堅信教育已經沒有實質幫助，將一整年的學費捐獻給教會。英國英格蘭教會和韓國基督教會聯盟曾發出警告，新天地教會是「非常危險的團體」、「極端主義分子」，不僅慫恿信徒離家出走，也會洗腦信徒捐獻財產，對象不限韓國本地人，全國各地教會都在掌控範圍內。

新天地教會在韓國知名成功的程度，足以動員數千名信眾，在高規格場地集體演出。例如2012年他們就曾在首爾的蠶室奧林匹克主競技場（Jamsil Olympic Stadium）舉行活動。當時有數百名表演者上演聖經場景與主題，同時還有數千人依序翻動彩頁書，創造出不斷變化的大型圖像背景，場面猶如北韓的團體操表演。

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(中時電子報)