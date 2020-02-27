截至2月27日止，美國仍列台灣為社區傳播。（圖／取自美國CDC網站）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）自2月19日起，在網站將台灣列為新冠肺炎明顯社區傳播。至今（27）日晚間止，美國CDC已經第9天將台灣列為社區傳播，尚未移除此名單。

據《中央社》報導，總統蔡英文20日表示，衛福部長陳時中已經講過，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，會與美方溝通，盼能改正。

外交部發言人歐江安指出，「社區傳播」定義必須符合四個要件，包括「確定病例無法找出感染來源」、「本地感染的個案數遠超過境外感染的個案數」、「已出現持續性、連續性的一個傳播鏈 」，以及「廣泛地發生群聚事件」。由於台灣目前疫情並不符合以上要件，外交部已要求美方改正。

在21日立院開議總質詢時，行政院長蘇貞昌今天在立法院答覆立委質詢時說，「我們相信美國應該會重新更正」。衛生福利部部長陳時中當時也認為，「這樣的定義太草率了」。

不過，時至今日，已經2月27日，美國CDC仍然沒有把台灣移除於社區傳播的名單之外，似乎堅持認為台灣屬於社區傳播。

(中時電子報)