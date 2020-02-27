台糖防疫75％酒精 家樂福3／1開賣350毫升裝 21:452020/02/27 工商 劉馥瑜 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （家樂福宣布3月1日（日）開賣「台糖防疫期間清潔專用75％酒精」（350ml），售價45元。（圖／業者提供） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 量販龍頭家樂福宣布，因應民眾防疫需求，將提前於3月1日（日）當天下午2點，在全台136家分店（包括量販店及便利購超市）開賣「台糖防疫期間清潔專用75％酒精」（350ml），依據防疫中心規定售價45元！另外，金門店將於3月2日（一）下午2點開賣。 家樂福指出，此次全台共計將到貨10,800箱，每箱12瓶，總量129,600瓶，預計分批10天到貨販售，預計每天到貨約12,960瓶，各分店將依據來客數配貨。家樂福也特別提醒顧客，依照規定，購買者須滿18歲以上，每人限購1瓶。 (工商 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #家樂福 #防疫 #台糖 #開賣 #到貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 離譜！王浩踢爆北市社會局囤11萬片口罩沒發出 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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