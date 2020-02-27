量販龍頭家樂福宣布，因應民眾防疫需求，將提前於3月1日（日）當天下午2點，在全台136家分店（包括量販店及便利購超市）開賣「台糖防疫期間清潔專用75％酒精」（350ml），依據防疫中心規定售價45元！另外，金門店將於3月2日（一）下午2點開賣。

家樂福指出，此次全台共計將到貨10,800箱，每箱12瓶，總量129,600瓶，預計分批10天到貨販售，預計每天到貨約12,960瓶，各分店將依據來客數配貨。家樂福也特別提醒顧客，依照規定，購買者須滿18歲以上，每人限購1瓶。

(工商 )