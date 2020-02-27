受疫情影響，筆電供應鏈面臨復工延後、缺工、缺料，以及物流運輸嚴格管控等問題，全球市場研究機構TrendForce將二月全球筆記型電腦出貨量預估由原先的1,080萬台、下修至570萬台，年減47.6％，將第一季筆電出貨量由原先預估的3,500萬台，擴大下修至2,750萬台，季減近35％、年減約26％。

TrendForce表示，出貨量以二月影響最大，若疫情能有效控制，預期三月的生產量可望陸續恢復，惟仍舊無法彌補二月的缺口。

筆電代工廠已部分復工，但因疫情尚未獲得有效控制，復工率並不高，復工較順利的廠商則因缺料與物流等問題，導致稼動率也不高，依目前情況預估，筆電代工廠整體生產力要完全恢復正常，至少需一個月以上的時間，最快也要到4、5月稼動率才能漸漸提升。

由於筆電所需的零組件多且複雜，其中PCB、電池、轉軸、偏光片、被動元件、鐵件等都以中國為主要供應地，短期內也很難由其他產地取代，即便電子元件廠順利復工，但受到各省陸續祭出嚴格的疫情管制措施（封省、封城等），連最上游的金屬礦物都出現斷料情形，導致零組件產出受到影響，連帶衝擊筆電整機生產排程。

一般來說，教育用Chromebook的標案需求通常在二月起陸續出現，但在目前缺工缺料的狀況下，品牌廠與代工廠是否願意將產能投入低單價的Chromebook是一大問題。且教育用Chromebook必須搭配開學季出貨，若因運輸受阻導致無法即時出貨，教育用Chromebook的標案需求是否會遞延至第三季初，仍有待商榷。

(工商 )