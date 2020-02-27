新冠肺炎疫情衝擊企業營業表現，據歐洲及德國在中國的商會所做調查，多數在中國經商的歐企預期2020上半年營收將下滑，25％歐企預估全年營收將下滑兩成。

中國美國商會近日也對在中國營運的169家美國公司調查發現，近一半公司認為若到4月底業務無法恢復正常，2020年中國業務收入將下降。另有五分之一企業表示，如果疫情持續到八月底，全年來自中國市場的收入將降5成以上。

路透報導，歐洲及德國在中國商會調查的600家受訪企業中，有約五分之一是汽車業，另有五分之一為工業設備和機械行業，其餘為電子、化學和服務業。

調查結果顯示，由於病毒的影響全面且險峻，有四分之一的企業預期營收將減少兩成。56％的受訪者指出疫情造成產品和服務的需求下降，近一半受訪者指出，公司因疫情計畫下調年度業務目標。

一家在江蘇的歐企指出，由於下游供應商還沒有接到復工許可，供應鏈可能還需要幾周時間才能恢復。此外，近一半的受訪者稱，由於疫情造成的干擾，公司或無法按合約規定時間交貨。

大陸政府因應新冠肺炎疫情實施城際交通管制，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在與調查結果同時發布的聲明中指出，抗疫過程中產生了許多互相衝突的規章制度，導致各自為政，使中國境內的人員和商品幾乎不可能流動。受訪者最大的抱怨是規定難料且不一致，以及有限制性的隔離舉措。

一名受訪企業高層表示，中美貿易戰是過度依賴中國的一記警鐘，而疫情再度凸顯多元化供應鏈的必要性，對投資中國的長期信心「已回不去了」。

(工商 )