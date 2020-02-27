搶攻228三天連假商機，搭上櫻花盛開季節，台中多家百貨商場紛紛將廣場打造成櫻花季，充滿浪漫的粉紅櫻花林；三井台中港OUTLET PARK甚至打造台中海線最大擬真「櫻花林」，讓原本僅能為期短短數週的花期綻放長達3個月，頓時成為超吸睛的打卡熱門景點。

其中，廣三SOGO百貨1樓廣場，2/28連假起至4/19推出「迪士尼櫻花季」，運用櫻花打造出粉紅花海，有可愛的小鹿斑比、瑪麗貓加上夢幻的櫻花鞦韆及大型櫻花樹，打造打卡拍照的朝聖新地標；還有獨家首發新品小鹿斑比、瑪麗貓限定款娃娃，現場限定販售。

此外，中部海線228連假迎來最大的擬真櫻花林！三井台中港OUTLET PARK延續去年備受好評的櫻花造景，今年更巧妙運用高雅淡粉的「染井吉野櫻」，搭配艷麗動人的「山櫻」，升級再推出戶外日式「櫻花神社公園」！

廣三SOGO百貨表示，2/28起首3日，凡穿著粉紅系列服飾，至迪士尼櫻花季台中店，單筆消費滿2,000元，即送「限量櫻花季L夾」1個；此外，還有會員獨享午後咖啡免費送，於下午1點起持Smart Card至12樓贈品處，即可兌換「TaMP cafe美式咖費券」1張，

另外，228連假六、日下午1點至5點，還有春賞櫻花野餐派對，以及拍照打卡享美食，LIVE音樂會、粉紅櫻花著色比賽等系列活動，期盼能因此吸引親子客層上門逛街購物。

至於三井台中港OUTLET PARK打造的「櫻花神社公園」，現場除了大小櫻花樹交錯其間，還有神社鳥居、燈籠、拱橋、枯山水等獨特的日式裝飾，伴隨春日港灣的陽光輝映給人舒適宜人的感受，置身其中彷彿有身在日本的錯覺！

此外，「櫻花神社公園」夜間更加碼於廣場點上唯美的燈飾，讓夢幻夜櫻散發絢麗光芒，成為夜晚浪漫焦點，吸引遊客在三井台中港OUTLET PARK多加停留，體驗浪漫的「春櫻花見祭」！

(工商 )