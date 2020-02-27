疫情擴及歐美市場，造成歐美股市近日相繼出現較大震盪，也衝擊27日台股開高走低，終場下跌141.45點，收在11,292點，半年線宣告正式失守，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，新冠肺炎疫情全球擴散、尚未緩解，而大陸產線雖復工，惟現階段對第二季市場供需能見度相對混沌，市場明顯缺乏大方向。

外資27日賣超232.25億元，近一周累積賣超達944.37億元。外資今年以來呈現淨賣超，何時停止賣超是盤面焦點；從技術面來看，現階段已跌破半年線，市場普遍將11,000點左右的年線位置視為支撐。國際情勢上，廖哲宏表示，若疫情持續擴展到歐美，則經濟影響則將擴及全球，歐美股市要先止穩，台股才有止穩的機會。

國內指標企業對第二季展望是市場風向球，而針對現階段相關供應鏈的復工情況，廖哲宏表示，目前供應鏈復工狀況不一，特別是供給跟需求仍是不可控制的因素。若從大陸企業用電量觀察，目前開工率約在50～60％之間，現階段雖然尚無客戶砍單狀況，主力仍以盡速復工為主。但第一季營收獲利鐵定是2020年最差的季度，然市場目前預估第二季回溫趨勢仍顯太過樂觀，需持續關注。

就題材、族群表現上，長期題材面並未改變，然產業鏈中，較少產能在中國的受害相對小，亦可能接到轉單的效應，首先必須避開的族群應以手機跟零售消費為主的族群，長線看好的5G等趨勢並未改變，另外，對於下半年新機上市可能帶動的新需求，亦仍在長期觀察雷達上。

(工商 )