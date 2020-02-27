Line官方帳號改為以量計費後，粉絲愈多燒錢愈兇，蔡英文總統今天起開設Telegram頻道，希望能夠分散 line官網的使用。協助蔡英文推動網路社群的林鶴明表示，不到半天破萬人加入小英的Telegram，「看來使用者比想像得多」！

蔡英文今天在她的Line官方帳號宣布，為了能更有效傳達訊息，強化多元的訊息管道，邀請大家加入小英唯一官方Telegram帳號「台灣隊長蔡英文」，一起來分享更多訊息！

蔡英文幕僚透露，Line官方帳號改為以量計費後，恐讓擁有70多萬粉絲的小英官網，全年經費破百萬元，這部分並未使用公務費用，而是由個人支出，為分散使用，決定嘗試新的平台。

即將轉任民進黨副秘書長的林鶴明表示，不到半天破萬人加入小英的Telegram，「看來使用者比想像得多」！ 根據統計，截至今晚9點多，加入的人數已被1.5萬人。

(中時 )