COVID-19（簡稱新冠肺炎）持續在燒，儘管公衛專家和醫師大聲呼籲防疫「勤洗手比口罩重要」，然而，還是有3種人，即使疫情當前還是不愛洗手。

面對新冠肺炎，民眾如何避免染疫？台大環境與職業健康科學研究所教授張靜文表示，新冠病毒的傳播途徑以飛沫和接觸傳染為主，預防冠狀病毒感染，必須從來源與傳播途徑著手。因爲疫情仍在持續，而且是新興病毒，科學界仍持續瞭解2019新型冠狀病毒存活能力、傳播方式、感染能力與致病嚴重度。防堵社區感染，「使用口罩、手部衛生、環境消毒三者缺一不可。」

（圖片來源：鄭佳玲繪圖）

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所副教授黃俊豪引用2009年H1N1大流行期間的一份調查發現，女性、退休長者、已婚、居住在北部中部的民眾會增加洗手的頻率。這份研究是2009 H1N1 新流感大流行期間，調查1,079位民眾，是否在流感期間有增加洗手頻率。

H1N1流行期間7成7的民眾會增加洗手頻率。（圖片來源：Pixabay）

結果發現，H1N1流行期間7成7的民眾會增加洗手頻率；女性、退休長者、已婚者，是願意多洗手的相關特質；相對來看，沒有增加洗手次數的是：男性，15～24歲，25～34歲年輕人，單身者。

並且，沒有增加洗手頻率的人，有20％如廁後沒有每次都洗手；有45%在用餐前，也沒有做到每次洗手。

資料來源：台大公衛學院健康行為與社區科學研究所副教授黃俊豪。（繪圖：鄭佳玲）

黃俊豪特別強調，分析誰不愛洗手，並不是貼標籤，而是希望在傳染病流行期間，提醒社會大眾提高警覺提醒自己要勤洗手。他並建議增設公共區域手部酒精消毒噴霧；鼓勵民眾隨身攜帶「乾洗手」；並且加強衛教宣導讓民眾瞭解 ，如何正確使用酒精或乾洗手消毒手部，以及正確之「濕洗手」步驟，把手部衛生變成習慣。

雖然了解疫情發展很重要，但更重要的是實際轉化成防疫行動—勤洗手。（圖片來源：鄭佳玲繪圖）

「疫情當前，沒有局外人，大家都是利益關係人，」黃俊豪說，雖然了解疫情發展很重要，但更重要的是實際轉化成防疫行動—勤洗手。

正確洗手方式。（圖片來源：鄭佳玲繪圖）

(中時電子報)