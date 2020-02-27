英超「紅軍」利物浦本周二靠著薩拉（Mohamed Salah）、馬內（Sadio Mané）在下半場先後破門，以3比2逆轉氣走「榔頭」西漢姆聯，將英超開季不敗的紀錄推進到27輪，再拿4勝就確定老二曼城無法追上，提前封王。紅軍周日凌晨對陣倒數第2的沃特福德，與隊史首座英超冠軍可望更靠近一步。

多次與英超首冠擦身而過的利物浦，本季似已完全轉運，包括上輪在內，他們多次證明即使比賽內容不算理想，紅軍仍能獲勝。儘管3天後還有對切爾西的足總盃16強賽事，但紅軍鐵了心要拿英超首冠，周日對「黃蜂軍團」不會有任何保留。

英超第28輪轉播時間表。（Eleven Sports提供）

英超本季冠軍已無懸念，老二曼城、老三萊斯特城的地位也算穩固，倒是攸關下季歐冠門票的老四之爭，在第26輪「紅魔」曼聯客場2比0攻克「藍軍」切爾西後，切爾西現在只領先第5名的曼聯3分，老四位置岌岌可危。

曼聯在冬季轉會延攬了葡萄牙中場費南德茲（Bruno Fernandes），中場傳控大有提升，上輪以3比0完勝沃特福德，後勢看漲，不過本周日作客「太妃糖」艾佛頓，儘管紅魔在英超對戰拿下36勝，是太妃糖最不想面對的隊伍，但艾佛頓教頭安切洛提（Carlo Ancelotti）從去年聖誕節後上任以來，在英超僅吞兩敗，未必會讓曼聯輕易過關。

相較之下，切爾西上輪在倫敦內戰2比1力克熱刺，但歐冠16強首回合主場竟遭德甲拜仁慕尼黑羞辱，本輪英超亟需勝利來重振士氣，對上倒數第5的伯恩茅斯，應該是藍軍止跌的好機會。

(中時 )