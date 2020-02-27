桃園一名曹姓陸配17日從上海返台時，在機場接獲「居家檢疫通知書」，乖乖自主在家隔離，未料返家10天無人聞問，向市議員余信憲求助，市府民政局調查後發現，曹女尚未取得身分證，外國人身分依規定由警察局外事科聯繫，但查遍桃園民政和警局系統都未有曹女資料，除立即連繫執行居家關懷，也將向中央反映。

桃園市政府民政局副局長張世威表示，曹姓陸籍配偶尚未入籍台灣，仍屬外國人身分，因此名單未進到民政系統，他解釋，外國人的檢疫工作，內政部是交警政署國際組，分派給各縣市警察局外事科執行居家檢疫工作。

張世威說，民政局已在26日緊急和曹女取得聯繫，未來將由民政系統執行居家關懷，曹女目前健康狀況良好，近日也會送上健康關懷包，讓當事人安心度過檢疫期。

桃園市政府直言，居家隔離和居家檢疫名單，都是由中央根據身分和接觸史，每日將更新名單交給職管的衛生局、民政局和警察局，屬「被動接受身分」，偶爾會出現提報到其他縣市、登錄日期錯誤等情況，每日都會匯報給內政部，再轉知疾管署，將向中央反映，避免「漏洞」產生。

(中時 )