行政院副院長陳其邁今天在臉書發文感謝工具機台灣隊。他說，為了讓口罩產線儘速完成，這些工廠自過年開始就自動自發不停工，一早上工後便到晚間10點、甚至凌晨1或2點，吃住就近、日夜趕工，只為了按時將每一部機器交到口罩廠商手上，確保更多有需要的國人都能拿到口罩。

陳其邁指出，全球新冠肺炎疫情趨勢不斷升高，他今天和經濟部長沈榮津到五股關心口罩機設備生產情形。經過蜿蜒的山路後，抵達廠房。裡面的員工穿著五顏六色、不同廠商的制服，令人好奇為什麼？

長宏機械呂董事長告訴他，原來這不是「一間」公司組成的工廠，而是各路好手組成的團隊，由不同的零組件業者合作進駐，分工協力組成一台台口罩機。

為了讓產線儘速完成，工廠自過年開始就自動自發不停工，一早上工後便到晚間10點、甚至凌晨1或2點，吃住就近、日夜趕工，只為按時將每一部機器交到口罩廠商手上，確保更多有需要的國人都能拿到口罩。

陳其邁說，1月24日起政府宣布口罩禁止出口一個月，在對外採購幾乎不可能的狀況下，國內平日口罩產能是每天188萬片。後來產能全開一度來達到每日400萬片。2月3日中央疫情指揮中心宣布口罩販售實名制，讓更多有需求者能買到口罩。

陳其邁透露，過年期間，他向行政院長蘇貞昌報告後，行政院動用第二預備金1.8億元，請經濟部採購60部口罩生產機組產線，預計3月9日全部交貨，每天新增產能600萬片，每日產量可達1,000萬片口罩。他也請經濟部再增加 9,000萬元經費增購30條產線，每天可望加碼200-300萬片產量，今天蘇揆已在行政院會核定。

陳其邁特別感謝長宏機械董事長呂清林、權和機械董事長蕭鴻彬，及台灣區工具機暨零組件公會、工研院等單位合作共組「工具機台灣隊」，協助趕工生產「口罩生產機組（產線）」。

他說，特別向所有員工鞠躬，感謝工具機台灣隊，以及背後流汗打拚的員工們，為全體國人的健康盡一分力。不分你我、為這塊土地團結防疫，我們都是台灣隊.

(工商 )