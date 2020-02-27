瞄準228三天連假商機，全聯宣布將推出一系列優惠，包括全台超過500家販售OFF COFFEE的門市推出熱飲現折10元優惠，換算下來，OFF COFFEE熱美式只要15元、熱拿鐵只要25元。針對想宅在家的消費者，全聯也推出指定火鍋湯底同系列，可享買一送一優惠。

另，至3/1限定期間內，全聯845家有哈根達斯冰箱的門市，購買指定商品任一件優惠價199元，包含草莓、巧克力、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵、日式焙茶拿鐵、抹茶、夏威夷果仁、白桃覆盆子、橙香柚子、香草等口味，數量有限，依各店庫存售完為止。

除現煮咖啡與哈根達斯優惠外，全聯也表示，至3/1期間，凡購買指定火鍋湯底同系列，還可享買一送一優惠，品項包含獨家「小蒙牛-蒙古養生鍋/蒙古麻辣鍋/素食養生鍋/嗆川味麻辣鍋」、「馬辣-麻辣鍋/宮廷花雕雞/膠原蛋白鍋/蔬菜精力鍋火鍋湯底」、「太和殿-麻辣紅湯/大骨煲湯/胡椒豬肚/花膠雞湯火鍋湯底」、「大阪王將-濃縮火鍋高湯麻辣/生薑」等，優惠商品皆限量，以各店販售現場為準。

此外，「PX GO！全聯線上購」於228連假期間，也推出限時三天的「宅食新風尚」優惠活動，2/29～3/2活動期間，消費者只要在「PX Go！全聯線上購」購買指定主題商品，並使用「PX Pay」支付，單筆累計消費金額滿800元以上，即可獲得800福利點數回饋。2/29前還有「咖啡豆陣來」主題活動，期間購買指定精品咖啡豆，使用「PX Pay」支付，單筆滿500元送500福利點。

(工商 )