台商回台投資持續增溫，投資地點以桃園市最為熱門，經濟部統計處27日公告最新統計結果顯示，台商回台投資以桃園市最熱門，高雄是、台中市及台南市則是緊追在後。

統計處指出，截至本月6日止，響應台商回台投資行動方案廠商計170家，核准投資總額逾7,160億元，投資於新建廠房及購置機械設備者占7成，購地投資金額則占4.3％。若以投資地點觀察，有34家位於桃園市，投資金額合計1,687億元，以投資電子零組件業、電力設備及配備業為主。

統計處說，台商回台第二名是有18家進駐高雄市，投資金額達1,499億元，以投資電子零組件業、電腦電子及光學業為主。台中市及台南市則分別為1,456億元及1,333億元緊追在後。

統計處說，台商回台台投資以電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業、電力設備及配備業最多，各占49.6％、16.5％、9.4％。主要用於新建廠房及購置機械設備占7成，用於購地的投資金額占4.3％。

另外值得注意的是，最新統計結果顯示，經濟部轄屬工業區以雲、彰地區面積最大。統計處指出，2019年經濟部工業局轄屬已開發產業園區共有62處，面積1.83萬公頃，占全國土地總面積約0.51％。

統計處解釋，雲林縣及彰化縣因為分別擁有雲林離島式基礎工業區面積有3,471公頃，另外彰濱工業區面積3,578公頃，讓兩縣市工業用地面積占比分別達23.6％、22.3％，位居一、二名。

(工商 )