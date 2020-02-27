中央氣象局表示，今夜明(28)晨仍受東北季風影響，低溫約16-20度，明天東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，預計全台各地的高溫皆可達25度以上，大台北及中南部地區更溫暖一些，在27-30度間，日夜溫差偏大，請根據氣溫變化適時調整衣物。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，明天西半部天氣溫暖穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面東半部地區及北部山區雲量偏多，有局部短暫雨機率發生，清晨東北部地區則有局部較大雨勢發生的機率，請民眾多加留意。

賴忠瑋指出，二二八連假基本上天氣都相當不錯，下周日(1)下半天鋒面報到，苗栗以北及東半部天氣要多注意，預計將影響到周一(2)，之後另一波東北風南下影響，周二(3)周三(4)將有另一波雲系報道，下周天氣和這周相比相對不穩定，還有待觀察。

根據環保署空氣品質預報顯示，明日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；清晨竹苗沿海地區受背風渦流影響，污染物濃度易升高。

明天宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達「橘色提醒 」等級，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )