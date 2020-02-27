日前在印度巴基斯坦發生蝗災，網上先傳出印巴蝗災從東非飛過來，可能侵襲大陸，後續還有大陸浙江要出口10萬隻鴨前往巴基斯場協助消滅蝗蟲，兩者成為網上熱門話題，也被媒體轉載。但經官方媒體查證發現，前者是網路訊息移花接木造成誤解，後者則確實有人有此構想，但專家認為此法不實際，也沒有進入大陸政府援助方案。

近日大陸網上傳出，大陸將援助飽受蝗災的巴基斯坦10萬隻鴨子，以鴨子捕食蝗蟲來治蝗災。《央視新聞》引述大陸蝗災防治工作組的消息指出，從目前情況來看，在巴基斯坦不適合以鴨子捕食蝗蟲的方法。雖然中國自古就有「牧鴨治蝗」之說，但其實效果非常有限。目前用鴨子來治理蝗蟲是一些大陸專家做的探索性課題，暫時沒有進入政府援助方案。

另據《鳳凰網》報導，當「#浙江10萬隻鴨子出征巴基斯坦滅蝗#」成為微博熱搜榜首後，浙江省農業科學院家禽專家盧立志研究員表示，「牧鴨治蝗」確有此事，現在要把技術完善起來，不僅運用到自己國家的治蝗工作，也可以對一帶一路國家如巴基斯坦進行技術輸出蟲。巴基斯坦也派博士過來學習以及參與研究，打算在疫情結束之後和我們一起去新疆試驗治蝗技術。

不過盧立志也說，巴基斯坦目前遭遇的這波蝗災，中國大陸的鴨子已趕不上了。「我們的鴨子起碼要等到今年下半年或明年上半年才能過去。現在巴基斯坦治蝗主要還是靠農藥，以生物方法治蝗占的比重很小，但在慢慢想辦法增加它的比重。」

據《寧波晚報》報導，外界熱議浙江10萬隻鴨子遠征巴基斯坦蝗災，支持此一構想的浙江企業國偉禽業總經理李柳萌表示，該公司確定願意向巴基斯坦捐贈10萬隻鴨子，並經由外交部外事管理司聯繫巴基斯坦駐北京大使館，同時通過農業農村部派駐巴基斯坦的蝗災防治工作組聯繫巴方官員，希望捐贈鴨子幫助進行生物滅蝗，目前正在等待巴基斯坦方回復。

(中時電子報)