國標舞天后劉真傳出葉克膜續命的消息邁入第21天，今（27）晚老公辛龍臉書發文，「劉真需要大家幫助她度過生命的大難關，我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽....。」

他寫下：「當我放著手機裡錄的女兒的聲音在她耳邊，説：「媽媽趕快好起來，帶我去上學喔！」劉真的眼淚就流下...怕她難過，我每天在她耳邊唱歌給她聽，安慰著、鼓勵著⋯⋯我們不哭，我們加油！感謝醫瘵團隊一直努力。

目前劉真身體，需要大家幫忙集氣加油，她尚需恢復體力，在這最關鍵的時刻，請大家給我們一些私人的空間，懇請大家給她加油！我好像給人印象是有堅強的外表，但是沒有人知道其實我那麼渺小，我愛劉真，害怕失去她，我每天都期待家裡打開門回家的人是劉真....

此時的我脆弱迷惘，但是告訴自己不能崩潰，祈求朋友們能繼續為劉真禱告，給劉真加持！給劉真力量！謝謝大家！」

(中時電子報)