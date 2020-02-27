去年台灣IC設計大廠聯發科、美國處理器龍頭高通先後發表7奈米 5G晶片，日前高通再度發表首顆5奈米製程X60數據機晶片，搶市意味濃厚。此外，大陸IC設計指標企業紫光展銳也宣布，發表該公司首款6奈米製程的5G晶片「T7520」。

高通去年底一口氣發表3款最新處理器，分別是旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片（SoC），與聯發科發表的5G SoC「天璣1000」一較高下，如今包括聯想、OPPO、小米、三星、VIVO以及SONY等廠商都宣布採用高通的S865，顯然聯發科在5G初期市場稍嫌落後。

綜合媒體報導，紫光展銳近期也發表首款5奈米5G SoC，打算以5G晶片扭轉在手機晶片市場處於劣勢的窘境，冀望能利用該新品闖入IC設計前段班。T7520也該採用台積電6奈米 EUV製程打造，與聯發科的天璣1000、高通的S865在製程節點上領先。

不過，業界也提到，台積電6奈米仍未正式投產，根據先前台積電公布的時程來看，該製程將在2020 年第一季量產。若紫光展銳想在第一季試產，到量產可能要花上3個月時間，最快推出應該會落在2020年第四季，剛好搭上市場需求。

(中時電子報)