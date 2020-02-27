沒想到，買口罩的心情會像買彩券！政府實名制開放購買口罩以來，一般販售的都是淡藍色口罩、淡綠色口罩。不過，近來有網友紛紛在網路PO文表示，居然買到亮橘、蘋果綠、櫻桃紅等彩色口罩，覺得超級潮！而這批醫療級彩色口罩，其實都是出自彩色醫療口罩第一品牌-CSD中衛！

CSD中衛營運長張德成表示，漂亮的彩色醫療口罩會讓人心情變好，因此，雖然成本高於普通的藍、綠色口罩，中衛還是撥出1～2條產線，專門製造各種彩色醫療口罩上繳政府，希望民眾若剛好買到彩色口罩時，能感到開心；至於沒用過彩色口罩的民眾也不要懷疑，因為，「中衛的彩色口罩全部都是醫療等級！」

張德成表示，中衛是創立73年的優良醫材廠，近幾年努力讓醫療口罩變潮、變酷，先後研發酷黑色、櫻桃紅、月河藍、亮橘、青蘋綠、深丹寧及迷彩印花等30幾種顏色和印花口罩，暢銷台灣與香港、澳門市場，成為彩色醫療口罩第一品牌。

今年1月，彩色口罩還躍上柏林時尚週伸展台，變成走秀的時尚配件！如今，隨著暢銷熱賣的彩色醫療口罩重新出現在政府徵收物資中， 竟意外成為買口罩的驚喜包，在疫情緊張氣氛中，成為排隊買口罩的有趣話題。

不過，張德成提醒民眾，在藥局按照實名制購買政府統一徵用的口罩，百分百可以確定是防病毒的醫療口罩，但若是之前從別的管道購買的口罩，則要小心檢視，辨識方法是透過外包裝上的產品明細，檢查「許可證字號」是否有醫療器材許可證（像是 CNS14774），或是外包裝上標註衛福部許可證號，包含衛部（署）醫器輸字第 000000 號的口罩也可以。

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