近日中藥方清肺排毒湯，成為中國大陸官方推薦的武漢肺炎的治療用藥，打破了之前中藥僅能救治輕症（如肺炎1號）的局限，清肺排毒湯適用範圍更廣，對於輕中重症的肺炎都有療效。

COVID-19（簡稱新冠肺炎）肆虐，確診人數迄今已超過7萬8千人，全球無不積極尋找可治癒疾病的解藥，世界衛生組織（WHO）於20日表示，包括抗病毒藥物Remdesivir（瑞德西韋）在內的2項抗病毒藥物，已在臨床實驗階段，初步結果將在3周後公布。除西藥外，中國大陸也嚐試從老祖宗的典籍藥方中找出路。

大陸官方宣稱已使用中西醫合作治療武漢肺炎，中藥使用率達8成以上。日前大陸國家健委會聯合國家中醫藥管理局發布聲明，使用中藥方劑清肺排毒湯對抗肺炎，有良好的臨床療效，並將中藥方劑清肺排毒湯列入最新版（第六版）新冠肺炎的診療方案，並可用於輕型、普通型、重型以及危重型各型患者。國家中醫藥管理局表示，經過山西、陝西、河北、黑龍江等4省臨床試用，療效不錯。

傳統典籍中藥是否藏著能治癒新興傳染病的機會，令人期待。（圖片來源：Pixabay）

清肺排毒湯來自於東漢末年著名醫家張仲景所著的《傷寒雜病論》中，以麻杏石甘湯、小青龍湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散、藿香正氣散等多種方劑組合而成，主要用來治療由寒邪引起的外感熱病藥，以中醫理論來說，武漢肺炎的病因是內濕且外寒誘發導致，清肺排毒湯藥性平和，能緩解臨床症狀、防止病情加重。

「應該是有一定效果，」中華民國中醫師公會全聯會理事長柯富揚分析，清肺排毒湯是參考古方組成的中成藥方，可以大量且快速地運用在臨床治療上，因此當傳染人數廣泛、無法做到有效隔離時，這種從大多數人有效的方劑中，找到固定的中藥成方治療，就有方便且容易普及化的優勢。

張仲景出生在戰亂及瘟疫橫行的年代，早在1,800多年前，就精確紀載外感（外在環境的細菌、病毒）進入體內產生的複雜變化，他所留下的藥方也常被現代醫家用來治療感冒、肺炎等病症。高雄新世紀中醫診所院長郭哲彰就舉河南省通許縣人民醫院用中藥治療武漢肺炎的經驗為例，感冒初期單純低熱咳嗽用葛根湯，若高熱體溫超過38°C以上則使用大青龍湯、射干麻黃湯；若電腦斷層肺部有異常陰影，表示肺部出現感染現象，則用澤漆湯加茯苓四逆湯，或是射干麻黃湯加千金葦莖湯。「清肺排毒湯吸取了上述方子的經驗特色，並且適度調整後再付諸臨床驗證，」郭哲彰提到，像射干麻黃湯是臨床治療喘咳很重要的方子，五苓散則常用來疏通淋巴循環，「因為這次武漢肺炎是以濕邪為主，也就是身體水分太多，」他提到，五苓散的作用是加強身體水分代謝，這些也都是清肺排毒湯的組成之一。

中藥會考量個人體質及病況變化做調整，並非一帖藥可適用所有人。（圖片來源：Pixabay）

但清肺排毒湯不能做為預防使用，「有症狀、有需要才吃，」郭哲彰提到，當外在病毒進到體內，身體出現反應，清肺排毒湯可以減輕這種狀況。但若不是在這種狀況下亂吃，可能造成免疫能力錯亂，身體不知道敵人在哪裡，「清戰場才需要這些藥，」他說，一般人沒有肺炎吃清肺排毒湯，恐怕會愈吃身體愈虛，建議平常喝些防疫茶即可。

柯富揚也認為，「疾病不論輕重緩急，一定有個別差異，」他提到，普及化的缺點就是，無法依照個人體質做處理。通常中醫師會依照患者臨床狀況及體質做辨證治療，病機不對、不適用的藥就不會開。像清肺排毒湯是屬於治療用藥，如果並非確診新冠肺炎的人，不必使用。「體質不合適與疾病不同階段，用不該用的藥反而會惡化病況，」柯富揚說，根據大陸蒐集的中醫治療經驗來看，新冠肺炎好發在氣虛及脾虛的人身上，因此一般人可適當吃點補氣、健脾及清熱解毒的中藥來預防疫病、增加免疫力，譬如補氣的黃耆、甘草，清熱解毒的金銀花、板藍根以及健脾胃的茯苓、白朮、肉荳蔻及草果等，都能達到防疫效果。

(中時電子報)