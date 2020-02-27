由林佑威、楊一展、賴雅妍、童星樂樂、周曉涵等主演的溫馨家庭喜劇《兩個爸爸》本週五（28日）於三立都會台晚間八點經典重現。《兩個爸爸》當年受到歡迎，小童星可愛討喜是原因之一，樂樂當年雖喜愛拍戲 功課還是班上前幾名，7年後的樂樂也已經成了15歲的美少女！

15歲的樂樂。（三立提供）

林佑威與楊一展當年拍攝《兩個爸爸》時都是首次在螢幕同台當奶爸，現實生活中林佑威當時剛好也是新手奶爸，照顧女兒正是手忙腳亂之際，楊一展為體驗當爸心情，則從侄女下手，感受當爸樂趣。與童星樂樂之間發生不少趣味笑料的故事。

每天拍戲就不停黏著兩位老爸，樂樂雖熱愛演戲，但在媽媽的堅持下只能利用寒暑假過戲癮。她記得當時拍戲又要忙於學校作業，但每次只要考出好成績，楊一展都會鼓勵她，送她小禮物。直到現在跟媽媽聊天時，還會聊到當年拍戲的種種，她也一直都有與當年的「爸爸」林佑威與楊一展聯繫，她說：「我們一直有保持聯繫，但爸爸們忙，偶爾才會見面！」對拍戲仍然熱衷的樂樂之前都忙於學業，今年要升高中了，她表示如果念了戲劇科，就比較可以回歸演戲。

15歲的樂樂現在看自己當年演的《兩個爸爸》，一直覺得是她童年最美好的回憶，女大十八變的她，一直笑說當時真的好小，也好奇自己怎麼會做那麼多表情，現在自己看了都覺得好有趣。她五月就要參加會考，現在每天都水深火熱在衝刺課業，但讀書歸讀書，她還是悄悄的迷上了《網紅的瘋狂世界》小樂吳思賢與《想見你》的許光漢，她覺得青春校園劇還滿符合她現在的年紀，如果未來有機會還滿想試試看，還興奮表示如果能遇到兩位偶像就太棒了。

除了演戲，樂樂對唱跳也很有興趣，她一直持續學跳舞，希望有機會可以當唱跳歌手，長相甜美的她被問在學校可有喜歡她的男生？樂樂笑回：「哈哈哈，不好說！」以前有同學對她童年就出來演戲好奇，不過樂樂個性比較低調，很少跟同學討論，久了就沒什麼人問起了，現在要她在兩個爸爸中間選出一位最愛，她還是跟當年想法一樣，「其實兩個爸爸給我不同的感覺，一個喜歡搞笑陪我玩，一個溫柔體貼照顧我，我還是跟7年前一樣答案，兩個我都愛，選不出來！」

15歲的樂樂。（三立提供）

15歲的樂樂。（三立提供）

(中時 )