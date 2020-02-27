新冠肺炎新藥「瑞德西韋」在美國獲准臨床試驗，藥廠吉立亞（Gilead Sciences Inc.）發聲明表示，將從3月起從亞洲國家等確診案例多的國家收納約1千名患者，衛福部醫事司長石崇良昨表示台灣也可望加入，但台灣收案人數及試驗地點，仍待討論。

吉立亞26日下午發布新聞稿表示，美國食品藥物管理局 （FDA）核准，接受「瑞德西韋」（Remdesivir）展開初步的臨床試驗。吉立亞表示，這波臨床試驗的地點集中在亞洲國家以及全球其他新冠肺炎確診人數多的國家，初步的臨床試驗會在兩個地方先展開，一在大陸湖北省的中日友好醫院，另一處在美國。

藥廠吉立亞發聲明表示，將從3月起從亞洲國家等確診案例多的國家收納約1 千名患者。（圖／Reuters）

吉立亞指出，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主導的臨床試驗，已於日前開始進行。這波臨床試驗的藥物皆由吉利亞捐贈，另外，大陸的試驗初步結果預計將於4月出爐。

第一項研究會針對400位感染冠狀病毒疾病的重症病例，病人將以1：1的比例隨機分配成兩組，一組病人在第一天會接受靜脈注射200毫克的瑞德西韋，接下來每天會被注射100毫克的瑞德西韋至第5天；另一組病人第一天會接受靜脈注射200毫克的瑞德西韋，接下來每天會被注射100毫克的瑞德西韋至第10天。

第二項研究的600名病人，將以1：1：1的比例，隨機把病人分成3組。第一組病人第一天會接受靜脈注射 200毫克的瑞德西韋，接下來每天會被注射100毫克的瑞德西韋至第5天；第二組病人會接受靜脈注射200毫克的瑞德西韋，接下來每天會被注射100毫克的瑞德西韋至第10天。前兩組病人每天也都會接受標準治療；而第三組病人只接受標準治療，未接受瑞德西韋注射。

至於台灣部分，石崇良昨天表示，初步規畫北中南各指定一家責任醫院，收治符合臨床試驗條件的患者。石崇良指出，加入臨床試驗計劃的好處，一為「瑞德西韋」是目前文獻中唯一可能的特效藥，加入試驗計劃就能立即用藥；二為加入臨床試驗計畫，便可藉由藥物對人種、基因的差異性，了解其對台灣人的療效；三為一旦藥物上市，我國因為已有相關人體臨床試驗，便可快速申請藥證，盡快上市。

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(中時電子報)