人生有很多場合是非常尷尬，尤其是夾在前女友面前，及她現任男友之間。有名男網友在《爆廢公社》分享一段他的遭遇，他說，您有因為工作關係巧遇前任女友的經驗嗎?如果遇到這種狀況您會選擇當作不認識還是打招呼?

原PO的文章說，那天師父忙不過來，我揹著冷氣去裝，沒想到一開門，居然是我前女友而且她現任男友就在身旁。為了避免尷尬，我低頭逕自吧冷氣揹到了後陽台準備安裝。

這種場景已經夠尷尬了，誰知道這時…。原PO說，這時聽到她男友問道：「寶貝，如果我以後變成髒兮兮的冷氣工人，妳還會跟我在一起嗎？」

聽在耳裡簡直是晴天霹靂，原PO說，接著聽到前女友「很誠實」冷冷說道，「這個裝冷氣的，就是我前男友」。天啊，原PO欲哭無淚，感嘆說「人生好難」！

分享文章在《爆廢公社》刊發後，意外得到網友暖暖的迴響，有人說「工作不分貴賤，靠自己賺錢，認真做事的態度很棒啊！安裝師傅的專業是很重要的」、「裝冷氣不髒啊！！我朋友從裝冷氣師傅做到現在自己當老闆還娶了美嬌娘呢！」，也有人為原PO打氣說，「想當初我在冷氣行當學徒的時候同時交三位女友呢XD」。

甚至還有人打抱不平說「直接跟那男的說,跟她在一起久了就會變成裝冷氣的自己想想吧」、「你都聽到他說你髒兮兮了，還不拿手上的冷氣砸他？」

(中時電子報)