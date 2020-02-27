林嫌率眾在基隆市警局上頭的中正公園聚眾鬥毆，目無法紀，讓警方相當生氣。（許家寧翻攝）

太歲爺頭上動土！基隆十八羅漢洞今凌晨1點發生古惑仔為「乾妹妹」喋血互砍，惡煞砍傷5人還押走1人凌虐後丟包，囂張的是，兩派約戰地點就在基隆市警察局上方山頭，讓警方大為震怒，今晚將15人逮捕到案，並查獲一批毒咖啡，全數移送究辦。

基隆20多歲的楊姓男子不滿乾妹被欺騙感情還發生性關係，27日凌晨1點多撂來共7人與涉嫌「硬上」乾妹的台北陳男相約在中正公園的十八羅漢洞談判，為料對方三台車9人持器械追砍而來，嚇得落荒而逃，楊的「乾弟」呂男還被套上頭套，塞進車廂押至南港山區痛毆。

警方獲報到場，惡煞早已不見蹤影，現場只留下一輛被砸爛的汽車，擋風玻璃碎裂、車窗被敲爛，引擎蓋有多道利刃刺穿痕跡，令人怵目驚心，被擄男子手指被砍傷送醫救治；氣焰囂張，就連市議員陳宜一早看見這情景，都在臉書提醒市民注意。

警方火速組成專案小組，調閱監視器及詢問相關當事人後，全力追緝凶嫌，傍晚在新北石碇拘捕其中帶頭2旬林姓主嫌等3人，並查獲毒咖啡包一批，晚間10點前雙方15人全數追拿到案，全案偵詢後依聚眾鬥毆、毒品等罪移送基隆地檢署偵辦。

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(中時 )