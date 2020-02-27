（達新工業旗下位於台中市大遠百旁的精華土地2,593.47坪，目前租給城市車旅，作為停車場使用，將於28日正式解約，以利後續點交給興富發建設。圖／劉朱松）

達新工業（1315）今年雨衣、成衣等產品接單表現不俗！達新27日透露，集團今年第一季、第二季接單，均比去年同期好，目前訂單能見度可看至今年第三季。至於達新海外擴產部分，旗下第二大生產基地-緬甸廠，今年計畫更新設備，進一步擴大雨衣及成衣產能，若新冠肺炎疫情不惡化，達新今年本業營運表現，可望優於去年。

針對新客戶及新市場開發，達新已將雨衣、成衣及聚丙烯（PP）板等新品樣品，陸續送交客戶認證，爭取新訂單。

另外，達新19日出售台中市大遠百旁的精華土地，總面積2,593.47坪，由興富發建設，以總金額83億7,589萬元標下，達新26日和興富發正式簽約後，達新當天收到首期土地款12.56億元，後續將分期入帳，預定第二季可全部入帳完成。

達新表示，上述2,593.47坪土地，在雙方簽約前，是租給城市車旅作為停車場使用，28日正式解約，以利土地後續點交作業。

達新透露，不含業外的土地處分案，公司第一季本業產品接單不錯，加上產品附加價值提高，及生產線稼動率提高，可節省生產成本，進而增加本業利潤。

達新旗下第一大生產基地-越南廠區，目前員工數330人，主力生產成衣及雨衣等產品，主要外銷美國及日本等市場，因廠區產能滿載，還要委託協力廠代工生產應急。

至於達新緬甸廠，曾是赴緬甸設廠的首家台商上市公司，目前緬甸廠共有44條生產線，員工數約1,900人，主力生產成衣及雨衣等產品，以外銷日本及歐洲客戶為主。

達新指出，緬甸廠可替往來客戶生產Gore- Tex雨衣，成為集團唯一可進行Gore-Tex貼合的工廠，讓緬甸廠雨衣等產品，已往高附加價值路線發展。

另外，達新旗下台灣廠區，主力從事雨衣、成衣樣品開發，及裝訂機、護貝機生產，並以外銷美國市場為主。至於達新旗下福建莆田廠，主力生產雨衣及成衣，主力外銷美國及日本市場，並走高單價產品路線。

達新強調，公司產品內、外銷占比為二比八，主力外銷市場以歐洲、日本及美國等市場。其中，日本2019年市場占比，由2018年13％，提升至17％；歐洲2019年市場占比，由2018年37％，提升至38％；但北美2019年市場占比，由2018年35％，降至32％；其他地區2019年市場占比，由2018年15％，降為13％。

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