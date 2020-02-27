伊朗每日報(Iran Daily)的推特報導，伊朗副總統瑪蘇梅‧艾普特卡爾(Masoumeh Ebtekar)確診感染新冠肺炎，這是伊朗政界的第4起病例。

伊朗的副總統有很多位，可以多達12人。第一副總統最重要，其他的副總統都會身兼其他內閣職位，比如現年59歲的艾普特卡爾，主要擔任是婦女與家庭事務部長。她是 1979年以來，伊朗內閣中的第一位女性成員。在昨日的伊朗內閣成員會議上，與伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)距離接近。

艾普特卡爾是1979年伊朗革命的要角之一，當時伊朗革命者劫持了美國駐德黑蘭大使館的52名館員，而艾普特卡爾因為英文能力不錯，被選為伊朗革命運動的翻譯，定時與美國電視台說明革命運動的成員身份。當年被外國媒體暱稱「瑪麗」。

(中時電子報)