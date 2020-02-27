林口警分局警員於新莊住所輕生 22:252020/02/27 中時 戴上容、 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口分局明志所年輕員警，疑似感情因素休假於租屋輕生。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名33歲林口警分局男員警晚間九時於新莊區後港一路，疑似感情因素休假於租屋輕生，失去生命跡象，現送新莊輔大醫院急救 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 生命諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #新莊 #輕生 #租屋 #林口警分局 #警員 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國公務員輕生 生前參與新冠肺炎防疫工作 14:532020/02/25 國際 新莊竊車拒檢衝撞 勇警小腿骨折忍痛擒賊 16:282020/02/25 社會 600變電箱路霸 社區收留市府有賞 04:102020/02/26 地方新聞 包租代管達9成以上滿意度 內政部：續推2期計畫 17:112020/02/26 財經 9成以上滿意包租代管 內政部：續推2期計畫 17:422020/02/26 風格 底層港民打臉 發錢不如多蓋租屋 04:102020/02/27 財經焦點 女中學生坐4樓陽台欲輕生 暖警後方一把抱救人 12:172020/02/27 社會 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 5P也願意！色誘航警拍百部性片 美魔女業務起底 - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 士兵都去生口罩 連長只好站衛兵 國防部查到後這麼說 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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