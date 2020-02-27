立法院長游錫堃邀請洪慈庸擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右，洪慈庸也感謝游錫堃的邀請。前立委蔡正元在臉書爆內幕指出，立法院有給職顧問，上什麼班、做什麼事？從來沒人知道，反正有高薪就是了！

根據《中央社》報導，立法院長游錫堃今天表示，「我找到一位熟悉議事的『機要』了！」游錫堃說，前無黨籍立委洪慈庸將擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右。

洪慈庸晚間發表聲明指出，感謝游錫堃的邀請，經過一段時間的討論與準備，預計將從3月9日開始，擔任立法院長機要顧問，盡力協助游錫堃，未來以不一樣的身分回到立法院，繼續為這片土地努力。

前立委蔡正元在臉書爆內幕指出，立法院14職等有給職顧問，待遇等同部會次長，立法院有給職顧問，上什麼班、做什麼事？從來沒人知道，反正有高薪就是了！

蔡正元說，洪慈庸退出時代力量，改接受民進黨支持參選立委，雖然落選，但民進黨安排她出任立法院14職等有給職顧問，真的有情有義！

蔡正元不忘記反酸國民黨，最近修理傅崐萁可以看出兩黨文化！

(中時電子報)