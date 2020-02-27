中央流行疫情指揮中心公布第32例新冠肺炎確診案例為1名非法印尼看護，因為在醫院看顧第27名確診案例染病。醫療院所有非法外籍看護其實很常見，主要是透過非法仲介媒介給病患或家屬，滿足病患需要照顧的緊急需要，加上醫療院所無力管理，漸漸地形成一個人力供需鏈，在疫情蔓延期間，加上醫療院所機構屬於高風險場所，非法外籍看護成為人口行蹤掌握上的黑數，恐成為防疫破口。

外籍看護活動時序。（圖／疫情指揮中心提供）

這名外籍看護曾出入捷運台北車站、大坪林、竹圍、景安、龍山寺站等，也曾搭乘火車至樹林車站、板橋火車站，指揮官陳時中表示，目前已掌握到這名看護在2月11日至16日和2月19日至24日期間，分別匡列148名及23名接觸者，陸續進行採驗；但16日到19日這段期間，仍不清楚她接觸了哪些對象，因此公布足跡地圖。

包括2月16日晚間6點到7點半之間，曾至大坪林捷運站、捷運台北車站、搭乘三重客運藍38號公車；17日下午3點到晚間8點間，從樹林車站搭火車至台北車站、搭捷運淡水線至竹圍站、士林站、轉板南線至龍山寺站；18日也多次往返樹林車站、板橋火車站；19日則搭乘捷運中和新蘆線至景安捷運站。

藍38公車路線圖。（圖／新北市公車動態資訊系統）

第32案例活動軌跡公布後，包括6次搭三重客運「藍38」公車；三重客運表示，已安排當時值班的6名司機今天收班後，以有薪假方式居家自我健康管理14天。根據三重汽車客運的總經理李建文表示，26日接獲通報後，立即再次全面消毒樹林站所有車輛及場站，樹林站目前人員健康狀況都正常，每天也都量體溫、健康監測，並依照中央流行疫情指揮中心規定，相關人員自主健康管理14天。李建文指出，公車每天都消毒，6名司機當時都有戴口罩，但還是叮嚀6人收班後就居家自我健康管理，也督促居家期間不要外出。

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(中時電子報)