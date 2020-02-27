新冠肺炎疫情持續擴散，截至27日下午4點，台灣已有32例確診病例，民眾搶防疫物資，酒精也供不應求，也讓網友笑稱「現在是拿錢出來搶口罩」。近日，就有網友表示他阿嬤找出了一大包口罩，仔細一看是SARS那段期間買的，由於已經過了17年了，讓原PO困惑發問還能用嗎？PO文一出掀起討論。

近期受到疫情影響，口罩成為夯貨，網路上甚至還有很多人笑說，現在炫富不稀奇，炫口罩才是真正的土豪。近日有一位網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他的阿嬤拿出一大包口罩，「她說是SARS那時買的，算算過了17年！17年！17年！」讓原PO驚呼「X！這還能用嗎」。

照片曝光後，引起許多網友熱烈討論，有人說「沒想到口罩是保值的東西」、「現在挖到口罩比挖到私房錢好呢」、「突然變成暴發戶！」過期口罩到底可不可以用？據《自由時報》報導，彰化基督教醫院副院長周志中受訪時表示，原則上，口罩並沒有過期的問題，因此只要口罩包裝保存完整，沒有髒汙、破損破洞及受潮，外科手術的醫療用口罩和N95口罩都可以用。不過，周志中強調，戴過的口罩是絕對不能回收再利用。

(中時電子報)